Учительница Путина рассказала, как не давала ему "хвастаться" немецким - РИА Новости, 17.05.2026
14:39 17.05.2026
Учительница Путина рассказала, как не давала ему "хвастаться" немецким

Учительница Путина Гуревич рассказала, как не давала ему "хвастаться" немецким

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая учительница Путина Вера Гуревич рассказала, что в беседах с ним после работы в ГДР не давала "хвастаться" знанием немецкого языка.
  • Путин проработал в ГДР с 1985 по 1990 год.
  • Гуревич выражала уверенность в знаниях ученика.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первая учительница президента России Вера Гуревич вспомнила, что в беседах с Владимиром Путиным после его работы в ГДР не давала ученику "хвастаться" знанием немецкого языка.
Путин по окончании института имени Андропова уехал в ГДР, где проработал с 1985 по 1990 год.
"Мы с ним беседовали. Он мне все время предлагал: "Будем говорить на немецком или на русском?" Я говорю: "А ты что мне готовишь, сюрприз или каузу какую-нибудь?". Он смеется", - поделилась воспоминаниями Гуревич с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным.
По ее словам, в тех разговорах она выражала уверенность в знаниях ученика.
"Я говорю: "Ты не хвастайся мне, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, что такое среди немцев, среди народа прожить пять лет. Было бы стыдно, если бы ты прожил несколько лет в Германии и не мог поговорить по-немецки", - сказала Гуревич.
