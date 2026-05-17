Учительница Путина рассказала, как не давала ему "хвастаться" немецким

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первая учительница президента России Вера Гуревич вспомнила, что в беседах с Владимиром Путиным после его работы в ГДР не давала ученику "хвастаться" знанием немецкого языка.
Путин по окончании института имени Андропова уехал в ГДР, где проработал с 1985 по 1990 год.
"Мы с ним беседовали. Он мне все время предлагал: "Будем говорить на немецком или на русском?" Я говорю: "А ты что мне готовишь, сюрприз или каузу какую-нибудь?". Он смеется", - поделилась воспоминаниями Гуревич с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным.
По ее словам, в тех разговорах она выражала уверенность в знаниях ученика.
"Я говорю: "Ты не хвастайся мне, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, что такое среди немцев, среди народа прожить пять лет. Было бы стыдно, если бы ты прожил несколько лет в Германии и не мог поговорить по-немецки", - сказала Гуревич.