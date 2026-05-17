В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров - РИА Новости, 17.05.2026
03:57 17.05.2026 (обновлено: 13:49 17.05.2026)
В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров

РИА Новости: Росфинмониторинг не контролирует блогеров особым образом

  • Росфинмониторинг не контролирует особым образом блогеров или другие профессиональные сообщества.
  • Финансовая разведка следит за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц.
  • Замглавы Росфинмониторинга заявил, что внимание финансовой разведки ко всем ровное и истории о заморозке счетов блогеров являются искажением восприятия.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Росфинмониторинг не контролирует особым образом никакие профессиональные сообщества или публичных лиц, в том числе блогеров, внимание финансовой разведки в равной степени привлекают все, кто нарушает нормы финансового регулирования, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Мы не рассматриваем блогеров отдельно и вообще, как правило, не выделяем какие-то профессиональные сообщества. Для нас либо ты нарушаешь закон, либо нет", — сказал Негляд.
"Мы следим за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему либо средства не направлялись на финансирование террористической либо экстремистской деятельности, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц", — добавил он.
Замглавы Росфинмониторинга признал, что истории о заморозке счетов блогеров широко расходятся в публичной сфере, поэтому создается впечатление, что контролирующие органы уделяют им какое-то особое внимание. "Это искажение восприятия", — заявил Негляд.
"На самом деле внимание финансовой разведки ко всем ровное. Если мы видим нарушение, начинаем усиленный контроль. И если он оказывается блогером, то эта история часто оказывается на слуху", — объяснил замглавы ведомства.
