В финансовой разведке России рассказали о контроле за доходами блогеров

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Росфинмониторинг не контролирует особым образом никакие профессиональные сообщества или публичных лиц, в том числе блогеров, внимание финансовой разведки в равной степени привлекают все, кто нарушает нормы финансового регулирования, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"Мы не рассматриваем блогеров отдельно и вообще, как правило, не выделяем какие-то профессиональные сообщества. Для нас либо ты нарушаешь закон, либо нет", — сказал Негляд.

"Мы следим за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему либо средства не направлялись на финансирование террористической либо экстремистской деятельности, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц", — добавил он.

Замглавы Росфинмониторинга признал, что истории о заморозке счетов блогеров широко расходятся в публичной сфере, поэтому создается впечатление, что контролирующие органы уделяют им какое-то особое внимание. "Это искажение восприятия", — заявил Негляд.