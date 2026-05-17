Роналду не явился на награждение после поражения "Аль-Насра"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул поле и не принял участия в церемонии награждения после поражения "Аль-Насра" в финале второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Роналду 41 год. Португалец провел полный матч. С момента перехода в "Аль-Наср" пятикратный обладатель "Золотого мяча" выиграл лишь один трофей - Кубок арабских чемпионов в августе 2023 года.