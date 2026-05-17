Рейтинг@Mail.ru
Роналду не явился на награждение после поражения "Аль-Насра" - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:19 17.05.2026 (обновлено: 03:31 17.05.2026)
Роналду не явился на награждение после поражения "Аль-Насра"

Роналду не явился на награждение после поражения "Аль-Насра" во второй ЛЧ АФК

© Фото : соцсети Криштиану РоналдуКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : соцсети Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду покинул поле и не принял участия в церемонии награждения после поражения "Аль-Насра" в финале второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).
  • С момента перехода в "Аль-Наср" Роналду выиграл лишь один трофей - Кубок арабских чемпионов в августе 2023 года.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул поле и не принял участия в церемонии награждения после поражения "Аль-Насра" в финале второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).
В субботу "Аль-Наср" со счетом 0:1 проиграл японскому клубу "Гамба Осака" в финале турнира, который прошел в Эр-Рияде. После завершения матча Роналду покинул поле и не явился на церемонию награждения команды.
Роналду 41 год. Португалец провел полный матч. С момента перехода в "Аль-Наср" пятикратный обладатель "Золотого мяча" выиграл лишь один трофей - Кубок арабских чемпионов в августе 2023 года.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Аль-Наср" Роналду сенсационно проиграл в финале второй Лиги чемпионов АФК
Вчера, 22:54
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуАль-НасрВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала