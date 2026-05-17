В Новгородской области сняли режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новгородской области снят режим беспилотной опасности.
- Жителей просят не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать о них по телефону 112.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Режим беспилотной опасности сняли в Новгородской области, сообщается в приложении МЧС России.
«
"Отбой беспилотной опасности в Новгородской области. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112", - говорится в сообщении.
Жителям сообщили об опасности БПЛА в воскресенье и предупредили о возможных перебоях с интернетом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18