Гуревич рассказала, что Путин пообещал навсегда остаться для нее Володькой
14:43 17.05.2026
Гуревич рассказала, что Путин пообещал навсегда остаться для нее Володькой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич
Президент РФ Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гуревич рассказала, что Путин пообещал ей навсегда остаться для нее Володькой.
  • Президент пригласил свою учительницу Веру Гуревич на парад в честь Дня Победы в Москве и предложил ей остаться в столице на несколько дней.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что глава государства пообещал навсегда остаться для нее Володькой Путиным.
"Для меня он всегда оставался - и он всегда говорил мне: "Где бы я ни был, какой бы пост я ни занимал, для вас, Вера Дмитриевна, я всегда останусь Володькой Путиным". Вот так", - сказала Гуревич автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Путин пригласил свою первую учительницу посетить парад в честь Дня Победы в Москве, а затем остаться в столице еще на несколько дней. Глава государства лично заехал за ней в понедельник и пригласил на ужин в Кремль.
