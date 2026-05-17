Учительница Путина рассказала о том, как он проехал с ней за рулем Aurus

14:22 17.05.2026
Учительница Путина Гуревич рассказала о том, как он проехал с ней за рулем Aurus

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учительница Путина Вера Гуревич рассказала, что президент сам был за рулем внедорожника Aurus Komendant во время их поездки.
  • Он вежливо помог Гуревич сесть в автомобиль.
  • Президент пригласил свою учительницу на ужин и 11 мая.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что глава государства сам был за рулем внедорожника Aurus Komendant и вежливо помог ей сесть в автомобиль во время их поездки.
"Ну что вы, такой драгоценный посетитель, пассажир, сидит! Сам посадил. Я говорю: "Я сама, я сама". А он все пытается мне помочь войти в машину. Сам (сел - ред.) за руль, шофер тут же пересел рядом. Сам за руль, только он (был за рулем - ред.) - такой "товар" везет драгоценный", - сказала Гуревич автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, был ли Путин за рулем во время их поездки по Москве.
Путин 11 мая сел за руль внедорожника Aurus Komendant, чтобы заехать за своей учительницей Верой Гуревич, которую пригласил на ужин. Глава государства подъехал к отелю в Москве, после встречи со своей учительницей в лобби гостиницы и краткой беседы с россиянином, приехавшим из Сочи, президент помог Вере Гуревич сесть в машину, а затем снова сел за руль.
