Школьная учительница Путина рассказала о его характере

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину хватит сил пройти через все нынешние испытания благодаря его характеру, заявила школьная учительница президента Вера Гуревич
"Хватит, потому что у него характер путинский. Это от отца досталось, у отца был кремень-характер", - сказала Гуревич автору ИС "Вести" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, хватит ли у Путина сил пройти и провести страну через все нынешние испытания.
Ранее глава государства пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. В понедельник президент пригласил ее вместе отужинать в его резиденции.