Школьная учительница Путина рассказала о его характере - РИА Новости, 17.05.2026
14:14 17.05.2026 (обновлено: 14:15 17.05.2026)
Школьная учительница Путина рассказала о его характере

Учительница Путина Гуревич уверена, что ему хватит сил пройти все испытания

© РИА Новости / Алексей Никольский | Владимир Путин со своей школьной учительницей Верой Гуревич
Владимир Путин со своей школьной учительницей Верой Гуревич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вера Гуревич, школьная учительница Путина, уверена, что ему хватит сил пройти через все нынешние испытания благодаря характеру.
  • Президент России пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве и погостить несколько дней, а затем предложил вместе отужинать в его резиденции.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину хватит сил пройти через все нынешние испытания благодаря его характеру, заявила школьная учительница президента Вера Гуревич
"Хватит, потому что у него характер путинский. Это от отца досталось, у отца был кремень-характер", - сказала Гуревич автору ИС "Вести" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, хватит ли у Путина сил пройти и провести страну через все нынешние испытания.
Ранее глава государства пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. В понедельник президент пригласил ее вместе отужинать в его резиденции.
Учительница Путина рассказала, что всегда чувствовала его необычное будущее
