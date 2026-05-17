Путин оценил успешное испытание "Сармата"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал большим событием в жизни страны успешное испытание ракетного комплекса "Сармат".
Командующий российскими войсками стратегического назначения Сергей Каракаев 12 мая доложил Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
"Это большое событие в жизни страны", - сказал Путин, кадры опубликовал автор ИС "Вести" Павел Зарубин.