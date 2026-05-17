СМИ рассказали, о чем президент Бразилии попросил Трампа

"Насколько мне известно, если Соединенные Штаты откроют стол переговоров, не основанных на навязывании каких-либо условий, Куба примет в них участие", - цитирует газета лидера Бразилии.

Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.