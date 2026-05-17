СМИ рассказали, о чем президент Бразилии попросил Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва просил Дональда Трампа снять экономическую блокаду с Кубы во время визита в США в начале мая.
- Президент подчеркнул, что Куба готова к диалогу с Вашингтоном без навязывания условий.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва просил американского лидера Дональда Трампа снять экономическую блокаду с Кубы во время своего визита в США в начале мая, сообщает газета Washington Post.
Переговоры Трампа и Лулы да Силвы прошли в Белом доме 7 мая.
Трамп решил доделать дело 12 президентов США. А зря
31 января, 08:00
По данным Washington Post, президент Бразилии хочет, чтобы страна все еще играла роль посредника при разрешении международных конфликтов.
"Он (президент Бразилии - ред.)... попросил снять экономическую блокаду с острова, Кубе, по его словам, "нужен шанс", - пишет газета Washington Post со ссылкой на бразильского лидера.
Лидер латиноамериканской страны в интервью изданию подчеркнул, что правительство Кубы хочет вести диалог с Вашингтоном. Как уточняет газета со ссылкой на политика, президент США сообщил ему, что не собирался завоевывать остров.
"Насколько мне известно, если Соединенные Штаты откроют стол переговоров, не основанных на навязывании каких-либо условий, Куба примет в них участие", - цитирует газета лидера Бразилии.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
На Кубе рассказали о последствиях нефтяной блокады
13 марта, 08:00