Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, о чем президент Бразилии попросил Трампа - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 17.05.2026
СМИ рассказали, о чем президент Бразилии попросил Трампа

WP: Лула да Силва попросил Трампа снять экономическую блокаду с Кубы

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва просил Дональда Трампа снять экономическую блокаду с Кубы во время визита в США в начале мая.
  • Президент подчеркнул, что Куба готова к диалогу с Вашингтоном без навязывания условий.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва просил американского лидера Дональда Трампа снять экономическую блокаду с Кубы во время своего визита в США в начале мая, сообщает газета Washington Post.
Переговоры Трампа и Лулы да Силвы прошли в Белом доме 7 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Трамп решил доделать дело 12 президентов США. А зря
31 января, 08:00
По данным Washington Post, президент Бразилии хочет, чтобы страна все еще играла роль посредника при разрешении международных конфликтов.
"Он (президент Бразилии - ред.)... попросил снять экономическую блокаду с острова, Кубе, по его словам, "нужен шанс", - пишет газета Washington Post со ссылкой на бразильского лидера.
Лидер латиноамериканской страны в интервью изданию подчеркнул, что правительство Кубы хочет вести диалог с Вашингтоном. Как уточняет газета со ссылкой на политика, президент США сообщил ему, что не собирался завоевывать остров.
"Насколько мне известно, если Соединенные Штаты откроют стол переговоров, не основанных на навязывании каких-либо условий, Куба примет в них участие", - цитирует газета лидера Бразилии.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
На Кубе рассказали о последствиях нефтяной блокады
13 марта, 08:00
 
В миреКубаБразилияСШАДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала