В Польше откроют первый в Европе сервис-центр двигателей танков Abrams

"В понедельник, 18 мая, на военном авиационном заводе № 1 в Демблине заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и госсекретарь МО Цезари Томчик примут участие в торжественном подписании соглашения между военным авиационным заводом № 1 и компанией Honeywell об авторизованном сервисном центре двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams", - говорится в сообщении.