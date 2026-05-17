В Польше откроют первый в Европе сервис-центр двигателей танков Abrams
22:16 17.05.2026
В Польше откроют первый в Европе сервис-центр двигателей танков Abrams

В Демблине откроют первый в Европе сервис-центр двигателей для танков M1 Abrams

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams во время учений в Польше
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше откроют первый в Европе сервисный центр двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams.
  • Центр в Демблине будет третьим в мире и единственным в Европе, имеющим полномочия для обслуживания этих двигателей.
ВАРШАВА, 17 мая - РИА Новости. Первый в Европе сервисный центр двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams откроют в Польше, сообщает министерство национальной обороны республики.
"В понедельник, 18 мая, на военном авиационном заводе № 1 в Демблине заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и госсекретарь МО Цезари Томчик примут участие в торжественном подписании соглашения между военным авиационным заводом № 1 и компанией Honeywell об авторизованном сервисном центре двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисный центр двигателей AGT1500 для танков Abrams в Демблине будет третьим в мире и единственным в Европе центром, имеющим полномочия для обслуживания этих двигателей.
Недавно Польша закупила 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3 за 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, недавно в Войско польское были поставлены 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии M1A1.
