"Военные предупреждены". СМИ раскрыли, какой удар США нанесли Польше

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Польша не получила уведомление США об отмене отправки дополнительных американских войск в страну из-за сбоя связи, сообщило издание Politico.
"Польские военные были предупреждены о действиях Пентагона еще в прошлый понедельник (11 мая). Однако сообщение потерялось в секретной электронной почте начальника Генштаба генерала Веслава Кукулы. В результате руководство Министерства обороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов США из СМИ в среду", — говорится в публикации.
Также отмечается, что найденное уведомление от США "не содержало подробностей или разъяснений и состояло только из одной фразы уведомительного характера".
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного армейского чиновника сообщило, что США отменили отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих, и соответствующего оборудования.
Министерство войны США заявило, что решение об отмене отправки дополнительных американских войск в Польшу стало продуманным и не было принято в спешке.