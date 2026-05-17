02:10 17.05.2026
Эксперт рассказал, кто будет платить за холодную воду втрое больше

Аналитик Бондарь предупредил о риске платить за воду в три раза больше

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Прибор учета расхода воды. Архивное фото
  • Повышающий коэффициент для расчета платы за холодную воду увеличился с 1,5 до 3, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
  • Плата за холодную воду может стать в три раза выше стандартного норматива для тех, кто не установил счетчик, предупредил он.
  • Чтобы избежать переплат, рекомендуется, например, запросить официальный акт о невозможности монтажа счетчика.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Постановление правительства № 1871, вступившее в силу с конца прошлого года, увеличило повышающий коэффициент для расчета платы за холодную воду с 1,5 до 3. Об этом агентству “Прайм” сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Без счетчика итоговая сумма за холодную воду может быть в три раза выше стандартного норматива. Повышенный норматив касается лишь холодной воды", — пояснил эксперт.
По его словам, рост платежа коснется тех, кто при наличии технической возможности не установил прибор учета, а также владельцев, не прошедших вовремя поверку, допустивших поломку счетчика или более трех месяцев не передававших показания.
Чтобы избежать переплат, Бондарь рекомендует запросить официальный акт о невозможности монтажа счетчика, если его установка действительно неосуществима, проверять данные о приборах учета в системе ГИС ЖКХ и своевременно передавать актуальные показания через приложение "Госуслуги.Дом". Это позволяет платить только за фактически потребленную воду.
Дмитрий Бондарь, Общество, Вода, ЖКХ, Недвижимость, Россия
 
 
