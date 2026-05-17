Песков не исключил, что Путина можно увидеть за рулем на дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимира Путина можно увидеть за рулем на дороге.
- Путин лично заехал за своей учительницей Верой Гуревич в отель, где она остановилась в Москве, и пригласил ее на ужин.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российского лидера Владимира Путина можно увидеть за рулем на дороге в соседней полосе.
"Чисто теоретически - да", - ответил Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
