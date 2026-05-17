Песков оценил активное обсуждение переговоров с Россией в Европе

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Активное обсуждение переговоров с Россией в Европе является большим сдвигом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вот это активное обсуждение этой темы (диалога с Россией – ред.), сдвиг о том, что когда-то нам как-то придется с русскими говорить, - это хорошо", — сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
