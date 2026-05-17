Папа римский повторил движение из молодежного тренда "six-seven"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Видео с папой Римским Львом XIV, повторяющим движение из молодежного тренда "six-seven" во время общения с детьми, стало популярным в соцсетях.

Фраза, которую пишут как "6-7", "67" или "six-seven", стала популярным мемом. Ее используют для ответа на любой вопрос без обязательного буквального смысла. Выражение стало популярно среди детей и вызывает бурную реакцию: при упоминании числа "67" на английском языке ученики начинают громко кричать эти цифры и танцевать.

Пользователи соцсети Х активно распространяют видео, где понтифик повторяет за детьми популярный среди молодежи тренд под названием "six-seven" и делает характерные движения руками.