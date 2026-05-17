Рейтинг@Mail.ru
Папа римский повторил движение из молодежного тренда "six-seven" - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 17.05.2026
Папа римский повторил движение из молодежного тренда "six-seven"

Папа римский Лев XIV повторил движение из молодежного тренда "six-seven"

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Папа римский Лев XIV повторил движение из молодежного тренда "six-seven".
  • Тренд стал популярным мемом, который вызывает бурную реакцию среди детей.
  • Видео с папой римским, повторяющим тренд "six-seven", стало популярным в соцсетях и набрало миллионы просмотров.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Видео с папой Римским Львом XIV, повторяющим движение из молодежного тренда "six-seven" во время общения с детьми, стало популярным в соцсетях.
Фраза, которую пишут как "6-7", "67" или "six-seven", стала популярным мемом. Ее используют для ответа на любой вопрос без обязательного буквального смысла. Выражение стало популярно среди детей и вызывает бурную реакцию: при упоминании числа "67" на английском языке ученики начинают громко кричать эти цифры и танцевать.
Пользователи соцсети Х активно распространяют видео, где понтифик повторяет за детьми популярный среди молодежи тренд под названием "six-seven" и делает характерные движения руками.
Некоторые публикации с этим видео набрали миллионы просмотров и тысячи лайков.
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Перми математик "ограничил" использование на уроке числа 67
14 мая, 12:50
 
В миреПапа римский Лев XIV
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала