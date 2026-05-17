20:59 17.05.2026
Жапаров: Киргизия в случае избрания в СБ ООН особое внимание уделит Афганистану

© Фото : пресс-служба ЖК КР
Садыр Жапаров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киргизия в случае избрания в непостоянные члены Совбеза ООН особое внимание намерена уделять ситуации в Афганистане.
  • Жапаров подчеркнул, что безопасность Центральной Азии неотделима от стабильности в Афганистане.
БИШКЕК, 17 мая – РИА Новости. Киргизия в случае избрания в непостоянные члены Совбеза ООН особое внимание намерена уделять ситуации в Афганистане, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Особое внимание Кыргызстан намерен уделять ситуации в Афганистане. Мы исходим из того, что безопасность Центральной Азии неотделима от стабильности в этой стране", - говорится в обращении Жапарова к лидерам стран ООН, которое распространила в воскресенье его пресс-служба.
Президент подчеркнул, что Бишкек последовательно оказывает гуманитарную помощь афганскому народу, включая поддержку женщин и детей, и выступает за его поэтапную экономическую и политическую интеграцию в мировое сообщество.
В мире Афганистан Киргизия Центральная Азия Садыр Жапаров ООН
 
 
