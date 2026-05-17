Жапаров призвал избрать Киргизию непостоянным членом Совбеза ООН

БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Киргизский президент Садыр Жапаров призвал лидеров государств мира 3 июня избрать Киргизию в непостоянные члены Совбеза ООН, соответствующее обращение лидера страны опубликовала его пресс-служба.

"Избрание Кыргызстана станет свидетельством политической воли мирового сообщества восстановить историческую справедливость и обеспечить всем странам равное право на избрание в ведущий орган ООН ", - подчеркнул в обращении Жапаров

Президент заверил, что Бишкек в случае избрания продолжить повышать эффективность и транспарентность работы Совета Безопасности, внесет достойный вклад в коллективные усилия международного сообщества по решению глобальных вызовов и угроз.

"Глубоко убежден, что Вы, Ваши Превосходительства, поддержите Кыргызскую Республику в ходе голосования в июне 2026 года", - написал киргизский президент.

Лидер республики подчеркнул, что Киргизия не связана системой блоковых обязательств и не вовлечена в конфронтационные геополитические конфигурации. Также Бишкек, как заверил президент, последовательно выступает против практики двойных стандартов и использования Совбеза ООН в узких интересах.

"В случае избрания Кыргызская Республика будет действовать в Совете как сторонник прагматичных, деполитизированных и устойчивых решений. Наши приоритеты включают: усиление роли превентивной дипломатии; развитие посреднических механизмов; продвижение нераспространения и ядерного разоружения; институционализацию взаимосвязи между климатом и безопасностью", - уточнил глава государства.

Жапаров акцентировал внимание, что Киргизия последовательно проводит свою внешнюю политику на принципах всеобъемлющего отказа от оружия массового уничтожения.

"Мы исходим из необходимости возвращения Совета к его исходной функции - выработке решений, основанных на праве, балансе интересов и подлинной ориентированности на предотвращение конфликтов, а не их политическое сопровождение", - констатировал президент