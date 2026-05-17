В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
