Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что председательство Швейцарии в ОБСЕ недотягивает до беспристрастности.
- По мнению дипломата, Швейцария «не хочет выбиваться из западного лагеря и из группы поддержки ЕС».
- Полянский отметил, что Швейцария как председатель организации в этом году не позволяет игнорировать правило консенсуса и пытается продвигать мероприятия, подразумевающие диалог.
ЖЕНЕВА, 17 мая – РИА Новости. Председательство Швейцарии в ОБСЕ недотягивает до беспристрастности, заявил РИА Новости постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.
"На фоне других западных государств, особенно на фоне недавних председательств, в частности Финляндии, швейцарцы, конечно, смотрятся очень хорошо. Но все относительно, они недотягивают все равно до того минимального стандарта, когда бы мы сказали, что председательство беспристрастное, как оно должно быть", - сказал постпред.
При этом он отметил, что Швейцария как председатель организации в этом году не позволяет игнорировать правило консенсуса. По его словам, большинство других мероприятий в ОБСЕ - это набор монологов, а "Швейцария пытается продвигать какие-то мероприятия, которые все-таки подразумевают какой-то диалог, что уже много".
"Они все равно, если их сравнить с другими, ведут себя более равноудаленно, стараются во всяком случае. Где-то они спохватились в какой-то момент, когда чуточку перешли, так сказать, какую-то линию, стараются делать так, чтобы сохранить какие-то мосты с нами", - отметил Полянский.