Россия не видит интереса ОБСЕ в диалоге по безопасности, заявил постпред

02:19 17.05.2026
Полянский: Россия не видит заинтересованности ОБСЕ в диалоге по безопасности

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не видит заинтересованности ОБСЕ в диалоге по европейской безопасности, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
  • Дмитрий Полянский выразил сожаление, что Швейцария как председатель ОБСЕ не желает инициировать дискуссию по кризису европейской безопасности.
  • Постпред указал, что Швейцария не будет противоречить линии Евросоюза, поскольку опасается давления со стороны ЕС.
ЖЕНЕВА, 17 мая – РИА Новости. Россия не видит заинтересованности ОБСЕ в диалоге по европейской безопасности, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Что мы бы ждали от ОБСЕ и от швейцарцев на данном этапе - это чтобы возобновился какой-то более широкий диалог о кризисе европейской безопасности, о причинах его возникновения, как мы туда пришли, и что нужно сделать для того, чтобы этого кризиса не было", - сказал дипломат.
Он выразил сожаление в связи с тем, что Швейцария как председатель ОБСЕ в текущем году не желает инициировать дискуссию по этой теме.
"К этому диалогу не готовы в Евросоюзе, и, соответственно, швейцарцы, даже интуитивно, может быть, и чувствующие, что такой диалог нужен, они не будут противоречить линии Евросоюза, потому что тогда они оказываются с другой стороны наковальни, и по ним уже бьют тогда ЕСовцы. И они, конечно, держатся вместе с ними и никак себя от западного лагеря не отделяют", - указал постпред.
