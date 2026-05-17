В Москве за проезд по части МСД с понедельника не будут взимать плату - РИА Новости, 17.05.2026
22:56 17.05.2026 (обновлено: 23:07 17.05.2026)
В Москве за проезд по части МСД с понедельника не будут взимать плату

© АГН "Москва" / Мобильный репортер — Московский скоростной диаметр
Московский скоростной диаметр. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 18 мая на участках Московского скоростного диаметра (МСД) от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов временно не взимается плата.
  • Правила оплаты на других участках МСД остаются прежними.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На участках Московского скоростного диаметра (МСД) от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов в Москве с понедельника временно не взимается плата, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что движение временно закрыто в обоих направлениях на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от пятого проезда Подбельского до Щелковского шоссе в Москве.
"С 18 мая временно не взимается плата на участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов. Правила оплаты на других участках МСД остаются прежними", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что для объезда закрытых участков следует использовать альтернативные маршруты: если едете по МСД от Ярославского шоссе к Щелковскому, двигайтесь по пятому проезду Подбельского, затем по Щелковскому шоссе.
"Если едете по МСД от шоссе Энтузиастов к Ярославскому шоссе, поверните на Щелковское шоссе и следуйте в сторону области", - подчеркивается в сообщении.
