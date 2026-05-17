22:31 17.05.2026 (обновлено: 22:46 17.05.2026)
В Москве за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Дождь в Москве
Дождь в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве за несколько часов выпало почти половина месячной нормы осадков.
  • На метеостанции ВДНХ зафиксировано 28 миллиметров осадков, в то время как на других метеостанциях города выпало всего один и менее миллиметров.
  • В первой половине ночи еще возможны очаговые дожди с грозами, затем погода наладится, а под утро местами опустятся туманы.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков, или 46%, выпала в Москве за несколько часов в воскресенье во время сильного ливня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"За пару часов Москва получила почти половину от месячной нормы осадков. Сильный ливень обрушился вечером на столицу. Дожди носили очаговый характер", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в осадкомеры метеорологов там попало 28 миллиметров осадков или 46% от нормы мая.
"На других метеостанциях мегаполиса выпало всего один и менее миллиметров небесной влаги. В Подмосковье больше всего осадков - 18 миллиметров, отметила метеостанция Долгопрудного", - уточнил Леус.
По его словам, семь миллиметров выпало в Луговой и Люберцах. На остальных метеостанциях количество осадков было еще меньше.
"В первой половине ночи очаговые дожди с грозами еще возможны. Затем погода наладится, а под утро местами опустятся очаги туманов", - подчеркнул синоптик.
