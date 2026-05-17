Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о непогоде

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ливневый дождь, гроза, местами град и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в столице с 15:.00 до 21.00 17 мая, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в период с 15.00 до 21.00 17 мая в столице ожидаются ливневый дождь, гроза, местами град. При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в период с 01.00 мск до 08.00 мск 18 мая в отдельных районах, преимущественно в ТиНАО, ожидается туман видимостью 200-700 метров.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - заключается в сообщении.