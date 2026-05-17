В Москве создали высокоскоростной 3D-сканер человека

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Высокоскоростной 3D-сканер человека, не имеющий аналогов в России, создала компания из особой экономической зоны "Технополис Москва", устройство позволяет получить точную цифровую копию фигуры всего за 10 секунд, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", участник Московского инновационного кластера, создала высокоскоростной 3D-сканер человека. Устройство работает на базе искусственного интеллекта и позволяет получить точную цифровую копию фигуры всего за 10 секунд вместо прежних 30", - говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, город поддерживает высокотехнологичные компании. Эти меры дают конкретный результат: предприятия создают передовые разработки и активно внедряют инновации в производство.
"Например, одна из компаний столичной ОЭЗ представила обновленную модель 3D-сканера человека. Устройство работает в три раза быстрее прежних версий. На сегодняшний день аналогов такому оборудованию в России нет", - рассказал Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.
Разработкой и производством устройства занимается компания "Тексел". Она специализируется на профессиональных системах трехмерного сканирования и виртуальной примерки одежды. Инженеры предприятия отказались от привычной схемы с движущимися вокруг человека камерами.
"В новой версии сканера используют статичные сенсоры, встроенные в стационарную колонну. Такой подход позволяет собирать меньше первичных цифровых помех, а всю недостающую информацию с высокой точностью достраивают математические алгоритмы искусственного интеллекта", - уточняется в сообщении.
Программное обеспечение устройства входит в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оно способно снимать более 100 мерок тела по стандартам, которые применяются при индивидуальном пошиве одежды.
"С помощью полученных данных можно не только изготовить спецодежду или костюм по фигуре, но и заранее понять, как конкретная вещь будет выглядеть на человеке. Помимо легкой промышленности и сетевого ретейла, 3D-сканеры востребованы в профессиональном спорте и медицине", - заключается в сообщении.