В Москве создали высокоскоростной 3D-сканер человека

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Высокоскоростной 3D-сканер человека, не имеющий аналогов в России, создала компания из особой экономической зоны "Технополис Москва", устройство позволяет получить точную цифровую копию фигуры всего за 10 секунд, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", участник Московского инновационного кластера, создала высокоскоростной 3D-сканер человека. Устройство работает на базе искусственного интеллекта и позволяет получить точную цифровую копию фигуры всего за 10 секунд вместо прежних 30", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова , город поддерживает высокотехнологичные компании. Эти меры дают конкретный результат: предприятия создают передовые разработки и активно внедряют инновации в производство.

"Например, одна из компаний столичной ОЭЗ представила обновленную модель 3D-сканера человека. Устройство работает в три раза быстрее прежних версий. На сегодняшний день аналогов такому оборудованию в России нет", - рассказал Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

Разработкой и производством устройства занимается компания "Тексел". Она специализируется на профессиональных системах трехмерного сканирования и виртуальной примерки одежды. Инженеры предприятия отказались от привычной схемы с движущимися вокруг человека камерами.

"В новой версии сканера используют статичные сенсоры, встроенные в стационарную колонну. Такой подход позволяет собирать меньше первичных цифровых помех, а всю недостающую информацию с высокой точностью достраивают математические алгоритмы искусственного интеллекта", - уточняется в сообщении.

Программное обеспечение устройства входит в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оно способно снимать более 100 мерок тела по стандартам, которые применяются при индивидуальном пошиве одежды.