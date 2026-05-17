В московских парках началось массовое цветение яблонь и сирени

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сезон цветения плодовых и декоративных деревьев и кустарников начался в парках Москвы, горожане уже могут увидеть, как распускаются яблони, груши, вишни, сирень и сакура, сообщается на Сезон цветения плодовых и декоративных деревьев и кустарников начался в парках Москвы, горожане уже могут увидеть, как распускаются яблони, груши, вишни, сирень и сакура, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, начался сезон цветения плодовых и декоративных деревьев, а также кустарников. Сейчас горожане могут увидеть, как распускаются яблони, груши, вишни, сирень и сакура, а в конце мая расцветет чубушник", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, в парке "Северное Тушино" яблони и груши начали цвести в старом фруктовом саду. Некоторым деревьям уже около 70 лет. Кроме того, возле центральной площади и на аллее Славы гости могут увидеть, как распускается сирень.

"В Измайловском парке у выставочного павильона "Арт-парк" цветут вишни, а возле большого колеса обозрения - яблони. Некоторым из них около 50- 70 лет, но есть и молодые, 20-летние яблоневые деревья. Посетители также могут увидеть, как раскрывается сирень около летней эстрады "Солнечная"… Кроме того, к концу мая на аллее Большого Круга распустится чубушник", - уточняется в сообщении.

В парке " Сокольники " расцвел маньчжурский абрикос, а в саду злаков раскрылись 15-летняя магнолия звездчатая, миндаль степной и слива трехлопастная, которую часто называют русской сакурой. Гости также могут увидеть завершение цветения декоративных яблонь, а в конце мая в Сиреневом саду распустится сирень.

"В Бирюлевском дендропарке распустились 43 дерева двух видов - это вишня мелкопильчатая и вишня Саржента. У Большого дворца и на берегу Среднего Царицынского пруда расцветают яблони Недзвецкого с ярко-розовыми лепестками. В конце мая за Виноградной оранжереей и у Оранжерейных ворот распустится сирень", - подчеркивается в сообщении.