Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится аномальная жара

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Аномальная жара до плюс 31 градуса продержится в Москве до пятницы, во вторник столбики термометров могут приблизиться к рекорду 19 мая 1979 года - плюс 30,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в понедельник в Москве будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Максимальная температура составит плюс 30 градусов.

"Во вторник в столичном регионе также ожидается засушливый и знойный денек, а столбики термометров будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, что близко к рекорду дня 1979 года, когда 19-го мая было плюс 30,2 градуса", - отметил Тишковец

Он уточнил, что в сумерках будет не ниже плюс 15 - плюс 18 градусов. Вся рабочая неделя будет аномально жаркой. По ночам - от плюс 15 до плюс 18 градусов, в разгар дня - плюс 28 - плюс 31 градус.

"Внутримассовые локальные дожди с грозами пройдут в среду, четверг и пятницу - преимущественно во второй половине дня ", - подчеркнул синоптик.