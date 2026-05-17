Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ливни с грозами, местами град, температура до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, возможны слабые магнитные бури, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе - порывистый.