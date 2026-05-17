08:48 17.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидаются ливни с грозами и до 27 градусов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
  • В Москве в воскресенье ожидаются ливни с грозами, местами град, температура до плюс 27 градусов.
  • Будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе — порывистый.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ливни с грозами, местами град, температура до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, возможны слабые магнитные бури, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей Родины сейчас плюс 15.0 (градусов - ред.). Небосвод на 70-80% прикрыт высококучевыми облаками с нижней границей выше 2500 метров. Без осадков. Ветер северный, один метр в секунду. Влажность - 75%. Атмосферное давление 746,8 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в течение воскресенья синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта циклона с центром над Донбассом.
Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, вечером - примерно с 20 часов - прошумят ливневые дожди с грозами, местами возможен град диаметром до 3-4 миллиметров", - подчеркнул Тишковец.
Он уточнил, что будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе - порывистый.
"Температура воздуха - плюс 25 - плюс 27 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба. Возможны слабые магнитные бури", - заключил синоптик.
