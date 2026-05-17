Из-за атаки БПЛА на МНПЗ пострадала смена из 12 строителей
06:23 17.05.2026 (обновлено: 10:47 17.05.2026)
Из-за атаки БПЛА на МНПЗ пострадала смена из 12 строителей

Собянин: из-за атаки БПЛА на МНПЗ ранены 12 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате попадания БПЛА в Москве ранено двенадцать человек, в основном возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), пострадала смена строителей.
  • Повреждено три дома, технология МНПЗ не нарушена.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Двенадцать человек ранены в результате попадания БПЛА в Москве, в основном возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), пострадала смена строителей, также повреждено три дома, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее глава города несколько раз сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
"В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Технология завода не нарушена, добавил глава города.
Также в столице повреждено три дома, сообщил Собянин.
