Из-за атаки БПЛА на МНПЗ пострадала смена из 12 строителей

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Двенадцать человек ранены в результате попадания БПЛА в Москве, в основном возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), пострадала смена строителей, также повреждено три дома, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.