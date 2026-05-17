Ученый рассказал, каких хищников можно встретить в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В черте Москвы можно встретить лис, барсуков и представителей семейства куньих.
- Лисы чаще встречаются на окраинах Москвы, но их регулярно видят и в центральных районах.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лис, барсуков и представителей семейства куньих можно встретить в черте города Москвы, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
"Лисы в первую очередь идут в город, когда уменьшается численность бродячих собак. Понятно, что лисы чаще встречаются на окраинах, где больше каких-то пустырей, гаражей, парковых зон и так далее. Но жители регулярно их видят в центральных районах Москвы", - рассказал Квартальнов.
Ученый добавил, что на окраинах Москвы можно во дворах встретить барсука, а рядом с парковыми зонами - представителей семейства куньих.
