06:29 17.05.2026
ВСУ разбрасывают мины в виде плюшевых мишек в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инженеры-саперы группировки «Север» обезвреживают самодельные взрывные устройства ВСУ в виде плюшевых медведей в Курской области.
  • ВСУ используют самодельные противопехотные мины, включая те, что сделаны с помощью 3D-принтеров и замаскированы под различные предметы.
  • Обезврежены украинские беспилотники и FPV-дроны со взрывными устройствами, а также противотанковые гранатометы производства США и Чехии, разминированы противотанковые мины из Болгарии, Чехии, Испании и Румынии, используемые ВСУ.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инженеры-саперы группировки "Север" обезвреживают самодельные взрывные устройства ВСУ в виде плюшевых медведей в Курской области, сообщил командир роты с позывным "Порох" на видео от Минобороны России.
"ВСУ используют самодельные взрывные устройства, такие как плюшевая игрушка, кошелек, а также самодельная ПТМ-3 (противотанковая мина - ред.), что является копией советской противотанковой мины на территории Курской области", - рассказал командир роты с позывным "Порох".
По словам военачальника, ВСУ используют против российской армии самодельные противопехотные мины.
"ВСУ также используют самодельные, сделанные с помощью 3Д принтеров, противопехотные мины с названиями "пряник" из-за маленького размера и округлости, "помада" из-за размеров и ПМФ-1 "Лепесток", который они маскируют под листок, упавший с дерева", - сообщил он на видео.
Командир роты добавил, что в Курской области были обезврежены украинские беспилотники и FPV-дроны со взрывными устройствами, американские и чешские противотанковые гранатометы, а также разминированы противотанковые мины из Болгарии, Чехии, Испании и Румынии, используемые ВСУ.
"Обезврежены беспилотники самолетного типа и FPV-дроны со сбросами различных взрывных устройств производства Украины, а также противотанковые гранатометы производства США и Чехии. Разминированы противотанковые мины производства Болгарии, Чехии, Испании, Украины, Румынии, используемые ВСУ", - заявил он на видео.
Кроме того, в видеозаписи были представлены образцы формы одежды и специализированной техники, используемой российскими инженерными подразделениями для выполнения задач по разминированию и обеспечению безопасности Курской области.
