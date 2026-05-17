ВСУ разбрасывают мины в виде плюшевых мишек в Курской области

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инженеры-саперы группировки "Север" обезвреживают самодельные взрывные устройства ВСУ в виде плюшевых медведей в Курской области, сообщил командир роты с позывным "Порох" на видео от Минобороны России.

ВСУ используют самодельные взрывные устройства, такие как плюшевая игрушка, кошелек, а также самодельная ПТМ-3 (противотанковая мина - ред.), что является копией советской противотанковой мины на территории Курской области", - рассказал командир роты с позывным "Порох".

По словам военачальника, ВСУ используют против российской армии самодельные противопехотные мины.

"ВСУ также используют самодельные, сделанные с помощью 3Д принтеров, противопехотные мины с названиями "пряник" из-за маленького размера и округлости, "помада" из-за размеров и ПМФ-1 "Лепесток", который они маскируют под листок, упавший с дерева", - сообщил он на видео.

"Обезврежены беспилотники самолетного типа и FPV-дроны со сбросами различных взрывных устройств производства Украины , а также противотанковые гранатометы производства США и Чехии. Разминированы противотанковые мины производства Болгарии, Чехии, Испании, Украины, Румынии, используемые ВСУ", - заявил он на видео.