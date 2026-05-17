МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду с 15.00 до 21.00 воскресенья в Москве, сообщает МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 15 до 21 часа 17 мая в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, местами град. При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду. В период с 01 до 08 часов 18 мая в отдельных районах, преимущественно в ТиНАО, ожидается туман видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.