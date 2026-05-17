Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор Парижа заявила, что в отношении Маска могут выдать ордер на арест, если он не будет отвечать на судебные повестки.
- По ее словам, власти не получили ответа от Минюста США по вопросу сотрудничества в расследовании дела против предпринимателя и его компании X.
- Расследование начали после того, как он не явился на допрос по делу, связанному с работой алгоритмов и нейросети Grok.
ПАРИЖ, 17 мая — РИА Новости. Расследование против Илона Маска и его компании X во Франции может продолжиться, заявила прокурор Парижа Лор Бекко.
"В самом крайнем случае, если после всех проверок следователи решат, что <…> в отношении Маска можно выдвинуть обвинения и вызвать в уголовный суд, а он не будет отвечать на судебные повестки, то по закону единственным способом обеспечения его явки является ордер на арест", — сказала она в эфире радиостанции RTL.
Бекко утверждает, что власти Франции не получили ответа от Министерства юстиции США по вопросу сотрудничества в расследовании, в то время как в рамках других дел взаимодействие продолжается. По ее словам, это может быть связано как с различиями в законодательстве, так и с разными взглядами сторон на деятельность Маска.
"Для меня важно, чтобы европейское и, в частности, французское законодательство было соблюдено в отношении соцсетей на нашей территории, даже если они международные", — добавила прокурор.
Предварительное расследование против предпринимателя и его компании стартовало в начале месяца после того, как 20 апреля он не явился в парижскую прокуратуру для дачи показаний.
На допрос Маска вызывали в рамках дела против соцсети, которое возбудили после проверки в январе 2025 года. Оно касается работы алгоритмов и встроенного ИИ-бота Grok. Жалобы поступали в том числе на генерацию им изображений сексуального характера и материалов с отрицанием холокоста.