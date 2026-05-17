16:59 17.05.2026
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,7

Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
  • Вблизи побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7.
  • Эпицентр землетрясения находился в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 40 километров.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, его ощутили на Парамушире, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 19.04 (11.04 мск - ред.) 17 мая. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до 4 баллов, тревога цунами не объявлялась.
