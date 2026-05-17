Поклонник Егора Крида отсудил деньги за три года ожидания концерта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина приобрел четыре билета в 2022 году, но после переноса мероприятия на неопределенный срок не смог вернуть деньги, так как продавец уклонялся от исполнения своих обязанностей.
- Суд взыскал с компании-продавца стоимость билетов, неустойку за просрочку возврата, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования добровольно, общая сумма составила 33 360 рублей.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поклонник певца Егора Крида через суд вернул деньги в трехкратном размере за билеты на концерт, который переносили несколько раз на протяжении трех лет, а сами билеты сначала аннулировали, а затем снова объявили действительными, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, мужчина еще в 2022 году приобрел четыре билета на выступление исполнителя через сайт-агрегатор за 10,1 тысячи рублей. В документах указывается, что продавцом выступила специализированная компания, организатором — индивидуальный предприниматель, однако вскоре после покупки зрителя уведомили, что мероприятие переносится на неопределенный срок. Мужчина сразу оформил заявку на возврат, но деньги ему не вернули.
В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа
12 мая 2025, 14:48
"Билеты истца на данную дату оказались недействительны (аннулированы)", — говорится в материалах.
При этом, как следует из них, позднее концерт перенесли вновь, и билеты получили статус действительных, а заявка на возврат все это время сохраняла статус "в процессе возврата", однако организатор мероприятия на обращения о возврате денег не отвечал.
В 2026 году мужчина обратился в суд, который, в свою очередь, установил, что ответственность за возврат денег лежит именно на компании-продавце. Как отмечается в решении, потребитель имел полное право отказаться от услуги, но продавец от исполнения своей обязанности уклонился. В результате с компании взыскали стоимость билетов, неустойку за просрочку возврата, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования добровольно, общая сумма составила 33 360 рублей, говорится в материалах.
Болельщик "Авангарда" отсудил у клуба 30 тысяч рублей за билеты без мест
6 марта 2024, 19:46