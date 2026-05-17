08:02 17.05.2026
Поклонник Егора Крида отсудил деньги за три года ожидания концерта

Поклонник Егора Крида отсудил 33 тысячи рублей за три года ожидания концерта

  • Мужчина приобрел четыре билета в 2022 году, но после переноса мероприятия на неопределенный срок не смог вернуть деньги, так как продавец уклонялся от исполнения своих обязанностей.
  • Суд взыскал с компании-продавца стоимость билетов, неустойку за просрочку возврата, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования добровольно, общая сумма составила 33 360 рублей.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поклонник певца Егора Крида через суд вернул деньги в трехкратном размере за билеты на концерт, который переносили несколько раз на протяжении трех лет, а сами билеты сначала аннулировали, а затем снова объявили действительными, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, мужчина еще в 2022 году приобрел четыре билета на выступление исполнителя через сайт-агрегатор за 10,1 тысячи рублей. В документах указывается, что продавцом выступила специализированная компания, организатором — индивидуальный предприниматель, однако вскоре после покупки зрителя уведомили, что мероприятие переносится на неопределенный срок. Мужчина сразу оформил заявку на возврат, но деньги ему не вернули.
"Билеты истца на данную дату оказались недействительны (аннулированы)", — говорится в материалах.
При этом, как следует из них, позднее концерт перенесли вновь, и билеты получили статус действительных, а заявка на возврат все это время сохраняла статус "в процессе возврата", однако организатор мероприятия на обращения о возврате денег не отвечал.
В 2026 году мужчина обратился в суд, который, в свою очередь, установил, что ответственность за возврат денег лежит именно на компании-продавце. Как отмечается в решении, потребитель имел полное право отказаться от услуги, но продавец от исполнения своей обязанности уклонился. В результате с компании взыскали стоимость билетов, неустойку за просрочку возврата, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования добровольно, общая сумма составила 33 360 рублей, говорится в материалах.
