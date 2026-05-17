04:31 17.05.2026
Врач рассказала, что будет, если часто есть вареную колбасу

Вареная колбаса на мясоперерабатывающем комбинат. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Частое употребление вареной колбасы может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и некоторых форм рака.
  • Вареная колбаса содержит консерванты, которые можно отнести к канцерогенам, и много насыщенных жиров.
  • Диетолог рекомендует заменить колбасу на другие источники белка или сократить ее употребление для сохранения здоровья.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Частое употребление вареной колбасы может привести к раку, а также ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала в беседе с РИА Новости диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте "РеФорма" при Московском институте психоанализа Майра Рау.
"Вареная колбаса относится к изделиям из переработанного мяса, употребление которых стоит максимально сократить или отказаться от них при наличии возможности в связи с тем, что частое и/или употребление этих изделий в большом количестве ассоциировано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и некоторых форм рака", - сказала Рау.
Специалист отметила, что вареная колбаса так же, как и копченая, содержит консерванты, которые можно отнести к канцерогенам, что не означает, что продукт опасен для употребления. По ее словам, важнее, в каком количестве и как часто употребляются колбасы, при этом нормативов по употреблению колбас не существует.
"Важно помнить о том, что колбасы не являются частью ежедневного здорового рациона питания. Если вы можете заменить колбасу на другие источники белка, это будет хорошей инвестицией в ваше здоровье. Если же вы не можете отказаться от включения колбас в свой рацион, сократите настолько, насколько вы можете", - предупредила Рау.
Собеседница агентства уточнила, что, несмотря на гомогенную структуру, вареная колбаса содержит много жира: 25-30 граммов на 100 граммов продукта, в сырокопченой колбасе жира может быть до 40-45 граммов, при этом жир в колбасе насыщенный, ответственный при избыточном употреблении за нарушения липидного обмена. Оба варианта колбас не относятся к подходящим для ежедневного употребления продуктам, подчеркнула Рау.
"В вареной колбасе также много соли и других источников натрия, поэтому людям с артериальной гипертоний стоит постараться минимизировать продукт в своем питании. Включайте в рацион изделия из переработанного мяса чем реже и меньше, тем лучше", - призвала диетолог.
Для приготовления бутербродов лучше обратить внимание на более здоровые альтернативы: рыбу, запеченные птицу и мясо, нежирные сыры, овощи, заключила Рау.
