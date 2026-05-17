23:05 17.05.2026
На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,2

© iStock.com / Furchin
Сейсмограф
Сейсмограф. Архивное фото
  • Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмических сетей (CENC).
"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Люнань города Лючжоу", - говорится в публикации.
Землетрясение зафиксировано в 00.21 понедельника по пекинскому времени (19.21 воскресенья мск). Очаг залегал на глубине восьми километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.
