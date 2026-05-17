На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмических сетей (CENC).
"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Люнань города Лючжоу", - говорится в публикации.
Землетрясение зафиксировано в 00.21 понедельника по пекинскому времени (19.21 воскресенья мск). Очаг залегал на глубине восьми километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.