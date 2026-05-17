03:50 17.05.2026
Врач рассказала, как защитить маленьких детей от клещей

Москитная сетка - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москитные сетки и светлая одежда могут защитить маленьких детей от клещей, если нельзя использовать репеллент.
  • Необходимо одевать ребенка в светлую закрытую одежду, заправить штаны в носки, использовать головные уборы, осматривать ребенка каждые 30–60 минут, а также по возможности избегать высокой травы и кустарников.
  1. ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Москитные сетки и светлая одежда помогут защитить от клещей совсем маленьких детей в случае, если нельзя использовать репеллент, сообщила РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Одевайте ребенка в светлую закрытую одежду, заправляйте штаны в носки, используйте головные уборы. Осматривайте ребенка каждые 30–60 минут. Используйте москитные сетки на колясках и детских площадках", - сказала Семейкина.
Она отметила, что нужно по возможности избегать высокой травы и кустарников.
