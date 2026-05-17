Врач рассказала, как защитить маленьких детей от клещей

- ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Москитные сетки и светлая одежда помогут защитить от клещей совсем маленьких детей в случае, если нельзя использовать репеллент, сообщила РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Одевайте ребенка в светлую закрытую одежду, заправляйте штаны в носки, используйте головные уборы. Осматривайте ребенка каждые 30–60 минут. Используйте москитные сетки на колясках и детских площадках", - сказала Семейкина.
Она отметила, что нужно по возможности избегать высокой травы и кустарников.