Китай будет закупать у США сельхозпродукцию на 17 миллиардов долларов в год - РИА Новости, 17.05.2026
20:47 17.05.2026
Китай будет закупать у США сельхозпродукцию на 17 миллиардов долларов в год

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай согласился ежегодно закупать у США сельхозпродукцию на 17 миллиардов долларов до 2028 года.
  • Закупка сельхозпродукции станет дополнением к обязательствам по покупке сои от октября 2025 года.
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Китай согласился ежегодно до 2028 года закупать у США сельхозпродукцию на 17 миллиардов долларов, сообщает Белый дом по итогам визита в Пекин американского лидера Дональда Трампа.
"Китай закупит как минимум на 17 миллиардов долларов ежегодно сельхозпродукции", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что закупки состоятся в 2027 и 2028 годах, а в 2026 году сумма будет пропорционально пересчитана.
Это станет дополнением к обязательствам по покупке сои от октября 2025 года, говорится в сообщении.
Трамп рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем
14 октября 2025, 22:48
 
