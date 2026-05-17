Недалеко от Иерусалима прогремел мощный взрыв
00:23 17.05.2026 (обновлено: 01:13 17.05.2026)
Недалеко от Иерусалима прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв в Бейт-Шемеше в Израиле оказался испытанием оборонной фирмы

Виды Иерусалима. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В окрестностях израильского города Бейт-Шемеш прогремел мощный взрыв.
  • Взрыв оказался запланированным испытанием государственной оборонной компании Tomer.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В окрестностях израильского города Бейт-Шемеш прогремел сильный взрыв, пишет издание Times of Israel со ссылкой на фирму Tomer, занимающейся разработкой двигателей для ракет и снарядов.
"Мощный взрыв был слышен неподалеку от Бейт-Шемета, расположенного в окрестностях Иерусалима", — говорится в публикации.

В компании пояснили, что речь идет о заранее запланированном эксперименте. Как утверждается, его провели в соответствии с планом.
Бейт-Шемет находится в Иерусалимском округе, примерно в 30 километрах от самого Иерусалима.
