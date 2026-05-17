Суд оставил без движения жалобу экс-замминистра обороны Иванова

23:31 17.05.2026
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд оставил без движения жалобу экс-замминистра обороны Тимура Иванова на решение по иску к военкомату.
  • Жалоба не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства, так как к ней не приложен документ об уплате госпошлины.
  • Суд назначил срок - до 31 мая 2026 года для исправления недостатков.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Суд оставил без движения жалобу экс-замминистра обороны Тимура Иванова на решение по иску к военкомату, который не дал ему ответ на обращение об отправке на СВО, и предоставил для исправления ее недостатков время до 31 мая, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иванов в конце октября прошлого года направил в военный комиссариат обращение, в котором просил отпустить его на СВО. Не получив ответа, он подал исковое заявление, посчитав это незаконным. В марте Мещанский суд Москвы отклонил иск Иванова, после чего тот обжаловал это решение.
"Апелляционную жалобу оставить без движения. Назначить срок - до 31 мая 2026 года (включительно) для исправления недостатков", - говорится в материалах дела.
В документе указывается, что поданная жалоба не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства, поскольку к ней не был приложен документ об уплате госпошлины.
В ходе рассмотрения иска защита Иванова указывала, что он не получил на свое обращение никакого ответа: ни отказа, ни разрешения уйти на фронт.
Сам Иванов участвовал в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО и утверждал, что ему "не дают исполнить свои права для того, чтоб защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть на СВО".
В свою очередь, представитель Минобороны заявлял, что направил ответ вовремя и продемонстрировал в суде документ с ответом, в котором на штампе было указано 24 декабря. Адвокаты настаивали, что прошло более 30 дней, положенных по закону.
Между тем Симоновский суд Москвы рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Иванова о получении 1,3 миллиарда рублей в качестве взятки. Вину свою он не признает.
МоскваТимур ИвановПроисшествияРоссияСВО
 
 
