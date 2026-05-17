14:49 17.05.2026
Учительница Путина дала совет западным политикам

Гуревич посоветовала Западу думать, прежде чем готовить гадости против Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Президент РФ Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич
Президент РФ Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учительница президента посоветовала западным политикам подумать, прежде чем высказываться в адрес российского лидера.
  • Так Вера Гуревич ответила на вопрос о том, как она реагирует на гадости, которые говорят западные политики в адрес Путина.
  • Всегда была такая молва о России: мы долго терпим, долго на все смотрим. Но у медведя тоже терпение до определенного момента и что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права добавила она.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первая учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич посоветовала западным политикам подумать, прежде чем готовить очередную гадость в адрес российского лидера.
«

"Знаете, ведь всегда была такая молва о России: мы долго терпим, мы долго на все смотрим, но ведь у медведя тоже терпение до определенного момента и что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем готовить нам очередную гадость", — сказала Гуревич, отвечая на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина о том, как она реагирует на гадости, которые говорят западные политики в адрес Путина.

Первая учительница Путина по его приглашению посетила парад 9 мая в Москве и осталась в столице на несколько дней. Глава государства 11 мая пригласил ее вместе отужинать в его резиденции и сам заехал за ней в отель.
