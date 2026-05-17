Европейские ПХГ обновили антирекорд по закачке газа, заявил "Газпром"
18:18 17.05.2026 (обновлено: 22:37 17.05.2026)
Европейские ПХГ обновили антирекорд по закачке газа, заявил "Газпром"

© AP Photo / Stringer — Газовая станция в Польше
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские подземные хранилища газа обновили антирекорд по закачке газа.
  • Объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ 12, 13 и 14 мая достигли минимальных уровней за всю историю наблюдений.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке газа 12-14 мая, показывая минимальные уровни за всю историю, говорится в сообщении "Газпрома".
"Европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке газа. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд - 12, 13 и 14 мая - объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что прохладная погода в Европе, в том числе в Германии, Франции и Нидерландах, существенно замедлила темпы заполнения хранилищ газа.
"Газпром" в апреле уже сообщал, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется, что в дальнейшем создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме, а также внесет дополнительную неопределенность на газовом рынке.
Ранее исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский заявил РИА Новости, что Евросоюзу для заполнения хранилищ удобнее всего было бы получать газ из России. В то время как Европейская комиссия исключает возможность возвращения к энергоресурсам из России, "многие представители бизнес-среды наоборот говорят о том, что это европейское решение следовало бы хотя бы временно пересмотреть", отметил он.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
