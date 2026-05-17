Рейтинг@Mail.ru
Лула да Силва подшутил над Трампом, пишет WP - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 17.05.2026
Лула да Силва подшутил над Трампом, пишет WP

WP: президент Бразилии отметил серьезность выражения лица Трампа на фотографиях

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время встречи
Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Бразилии во время визита в Белый дом подшутил над суровым выражением лица Трампа на фотографиях.
  • Президент США ответил, что избиратели предпочитают лидеров, которые выглядят серьезными.
  • Лула да Силва отметил, что после победы на выборах уже можно "немного улыбаться".
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего визита в Белый дом в начале мая отметил строгое выражение лица президента США Дональда Трампа, которое у него можно заметить на фотографиях, сообщает газета Washington Post.
Переговоры Трампа и Лулы да Силвы прошли в Белом доме 7 мая. Как подчеркивает издание, Трамп заявил журналистам, что у лидеров была отличная встреча. Президент США также назвал бразильского лидера хорошим человеком и "умным парнем".
«
"Лула подшутил над президентом Дональдом Трампом по поводу его сурового выражения лица на фотографиях... Трамп ответил, что избиратели предпочитают лидеров, которые выглядят серьезными", - говорится в публикации Washington Post.
Согласно сообщению, в ответ президент Бразилии отметил, что после победы на выборах уже можно "немного улыбаться". Газета напоминает, что на официальной фотографии с визита, опубликованной бразильским правительством, Трампа можно было увидеть широко улыбающимся.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Глава Бразилии в шутку призвал вручить Трампу Нобелевскую премию мира
21 апреля, 19:19
 
В миреБразилияСШАДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала