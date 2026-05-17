Лула да Силва подшутил над Трампом, пишет WP

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Бразилии во время визита в Белый дом подшутил над суровым выражением лица Трампа на фотографиях.
- Президент США ответил, что избиратели предпочитают лидеров, которые выглядят серьезными.
- Лула да Силва отметил, что после победы на выборах уже можно "немного улыбаться".
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего визита в Белый дом в начале мая отметил строгое выражение лица президента США Дональда Трампа, которое у него можно заметить на фотографиях, сообщает газета Washington Post.
Переговоры Трампа и Лулы да Силвы прошли в Белом доме 7 мая. Как подчеркивает издание, Трамп заявил журналистам, что у лидеров была отличная встреча. Президент США также назвал бразильского лидера хорошим человеком и "умным парнем".
«
"Лула подшутил над президентом Дональдом Трампом по поводу его сурового выражения лица на фотографиях... Трамп ответил, что избиратели предпочитают лидеров, которые выглядят серьезными", - говорится в публикации Washington Post.
Согласно сообщению, в ответ президент Бразилии отметил, что после победы на выборах уже можно "немного улыбаться". Газета напоминает, что на официальной фотографии с визита, опубликованной бразильским правительством, Трампа можно было увидеть широко улыбающимся.