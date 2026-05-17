Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Известный непальский альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа обновил мировой и собственный рекорд, покорив Эверест в 32 раз в воскресенье, в этот же день альпинистка Лхакпа Шерпа установила мировой рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11 раз, сообщает издание Известный непальский альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа обновил мировой и собственный рекорд, покорив Эверест в 32 раз в воскресенье, в этот же день альпинистка Лхакпа Шерпа установила мировой рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11 раз, сообщает издание Himalayan Times

"В воскресенье утром имена двух непальских альпинистов еще глубже были вписаны в историю Эвереста: Ками Рита Шерпа совершил свое рекордное 32-е восхождение на высочайшую вершину мира, а Лхакпа Шерпа достигла вершины в беспрецедентный 11-й раз, причем оба события произошли в один и тот же день", - пишет издание.

Отмечается, что 55-летний альпинист еще перед восхождением намекнул в своих соцсетях о том, что это может быть последний подъем на Эверест. Однако представитель компании, организовывавшей это восхождение, заявил, что после возвращения в базовый лагерь альпинист еще подумает о возможном 33-м подъеме на гору.