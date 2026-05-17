Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест
11:34 17.05.2026
Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест

Himalayan Times: непальский альпинист Ками Рита Шерпа покорил Эверест в 32 раз

© AP Photo / Alpenglow Expeditions, Adrian Ballinger
Альпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Непальский альпинист Ками Рита Шерпа обновил мировой и собственный рекорд, покорив Эверест в 32-й раз.
  • Альпинистка Лхакпа Шерпа установила мировой рекорд среди женщин, поднявшись на вершину Эвереста в 11-й раз.
  • Оба рекорда были установлены в один и тот же день.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Известный непальский альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа обновил мировой и собственный рекорд, покорив Эверест в 32 раз в воскресенье, в этот же день альпинистка Лхакпа Шерпа установила мировой рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11 раз, сообщает издание Himalayan Times.
"В воскресенье утром имена двух непальских альпинистов еще глубже были вписаны в историю Эвереста: Ками Рита Шерпа совершил свое рекордное 32-е восхождение на высочайшую вершину мира, а Лхакпа Шерпа достигла вершины в беспрецедентный 11-й раз, причем оба события произошли в один и тот же день", - пишет издание.
Отмечается, что 55-летний альпинист еще перед восхождением намекнул в своих соцсетях о том, что это может быть последний подъем на Эверест. Однако представитель компании, организовывавшей это восхождение, заявил, что после возвращения в базовый лагерь альпинист еще подумает о возможном 33-м подъеме на гору.
В то же время издание напоминает, что 53-летняя Лхакпа Шерпа, которую окрестили "Королевой гор", впервые покорила Эверест в 2000 году спустя лишь восемь месяцев после рождения первой дочери, будучи на втором месяце беременности вторым ребенком.
