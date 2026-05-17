12:29 17.05.2026
Эстония выступила с дерзким призывом в отношении России

Глава МИД Эстонии призвал Европу отказаться от переговоров с РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
  • Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа не должна вступать в прямой диалог с Москвой.
  • По словам Цахкна, сейчас необходимо оказать давление на Россию, а не вести переговоры.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европа не должна вступать в прямой диалог с Москвой, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллине.
"Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию", — приводит его слова Bloomberg.
В апреле Цахкна сказал, что отношения Европы с Москвой не будут прежними даже после завершения украинского конфликта.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин готов к переговорам со всеми, включая представителей Европейского союза. По его словам, российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с ЕС, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.
