"Альтернатива для Германии" призвала к досрочным парламентским выборам

БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала к скорейшему проведению в ФРГ досрочных парламентских выборов после прозвучавших в ее адрес слов со стороны премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

"Зедер называет АдГ "худшей правой организацией Европы" и имеет в виду 29 процентов (немецких - ред.) избирателей. Тот, кто так отзывается о собственном народе, не имеет права оставаться в демократическом обществе. Досрочные выборы — сейчас", - говорится в сообщении партии АдГ в ее аккаунте в соцсети Х.