"Альтернатива для Германии" призвала к досрочным парламентским выборам - РИА Новости, 17.05.2026
15:59 17.05.2026
© AP Photo / Michael Probst — Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АдГ призвала к досрочным парламентским выборам после критики со стороны премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.
  • Он назвал АдГ "худшей правой организацией во всей Европе" и главной угрозой для "демократических институтов" Германии.
  • Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о неизбежности политического поворота в Германии после публикации результатов социологического института INSA, зафиксировавшего рекордный уровень поддержки АдГ среди жителей Германии (29 %).
БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала к скорейшему проведению в ФРГ досрочных парламентских выборов после прозвучавших в ее адрес слов со стороны премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.
Лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер Баварии Маркус Зедер подверг резкой критике АдГ во время своего выступления 16 мая на Католическом съезде в Вюрцбурге. Он, в частности, назвал эту партию "худшей правой организацией во всей Европе" и главной угрозой для "демократических институтов" Германии.
"Зедер называет АдГ "худшей правой организацией Европы" и имеет в виду 29 процентов (немецких - ред.) избирателей. Тот, кто так отзывается о собственном народе, не имеет права оставаться в демократическом обществе. Досрочные выборы — сейчас", - говорится в сообщении партии АдГ в ее аккаунте в соцсети Х.
Газета Bild опубликовала в субботу свежие результаты социологического института INSA, зафиксировавшего новый рекордный уровень поддержки АдГ среди жителей Германии (29%). После этого сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о неизбежности политического поворота в Германии.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
