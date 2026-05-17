Сокращение импорта стали в ЕС может стоить Украине миллиард евро, пишет FT

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Планируемое Евросоюзом сокращение импорта стали вдвое может обойтись Украине в миллиард евро неполученной прибыли, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.
"План ЕС по сокращению импорта стали наполовину навредит Украине в момент, когда она испытывает трудности с финансированием... Подобное резкое сокращение... может стоить Киеву миллиард евро в потерянных экспортных доходов", - говорится в публикации со ссылкой на украинских чиновников.
Как отмечает издание, Брюссель сообщил о том, что квоты на импорт стали с 1 июля сократятся на 47%, а на дополнительный импорт будет наложена пошлина в 50% на фоне переизбытка мощностей во всем мире.
"Они полностью убьют какую-либо возможность украинских компаний поставлять на европейский рынок", - приводит газета слова главы офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александра Водовиза.