Рейтинг@Mail.ru
Сокращение импорта стали в ЕС может стоить Украине миллиард евро, пишет FT - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 17.05.2026
Сокращение импорта стали в ЕС может стоить Украине миллиард евро, пишет FT

FT: cокращение импорта стали в ЕС может стоить Украине миллиард евро

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Планируемое Евросоюзом сокращение импорта стали может обойтись Украине в миллиард евро неполученной прибыли.
  • Квоты на импорт стали с 1 июля сократятся на 47%, а на дополнительный импорт будет наложена пошлина в 50%.
  • По мнению главы офиса исполнительного директора украинской компании "Метинвест" Водовиза, сокращение импорта "полностью убьет какую-либо возможность украинских компаний поставлять на европейский рынок".
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Планируемое Евросоюзом сокращение импорта стали вдвое может обойтись Украине в миллиард евро неполученной прибыли, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.
"План ЕС по сокращению импорта стали наполовину навредит Украине в момент, когда она испытывает трудности с финансированием... Подобное резкое сокращение... может стоить Киеву миллиард евро в потерянных экспортных доходов", - говорится в публикации со ссылкой на украинских чиновников.
Как отмечает издание, Брюссель сообщил о том, что квоты на импорт стали с 1 июля сократятся на 47%, а на дополнительный импорт будет наложена пошлина в 50% на фоне переизбытка мощностей во всем мире.
"Они полностью убьют какую-либо возможность украинских компаний поставлять на европейский рынок", - приводит газета слова главы офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александра Водовиза.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
ЕС придется взять новый кредит для Украины в 2027 году, пишет WSJ
25 апреля, 14:01
 
УкраинаКиевБрюссельЕвросоюзМетинвестЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала