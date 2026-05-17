В Эрмитаже назвали инцидент с посетителем вооруженной провокацией

Мужчина сел на Большой императорский трон в Эрмитаже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Государственный Эрмитаж охарактеризовал инцидент с посетителем, который сел на трон в Георгиевском зале музея как вооруженную провокацию, мужчина спрятал в обуви японский нож, сообщила пресс-служба музея.

Главк Росгвардии по Северо-Западному округу в воскресенье сообщил, что посетитель Государственного Эрмитажа в Георгиевском зале зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. Мужчина агрессивно отреагировал на замечание смотрительницы музея и попытался оказать сопротивление вызванным росгвардейцам, он был задержан.

"Накануне Международного Дня музеев, в день бесплатного посещения, в Эрмитаже пресечена вооруженная провокация… Нарушитель был задержан и доставлен в 78 отдел полиции. При задержании у него изъят небольшой нож-танто (нож в стиле короткого самурайского меча – ред.), который был спрятан в обуви", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Эрмитаже, сидя на троне, мужчина зачитывал текст, содержание которого музей не приводит. При его задержании в соответствии с требованиями протокола из зала вывели остальных посетителей. В результате инцидента никто не пострадал.