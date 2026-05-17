В Раде утверждают, что Ермак может в понедельник выйти из СИЗО под залог - РИА Новости, 17.05.2026
21:25 17.05.2026 (обновлено: 21:26 17.05.2026)
Депутат Рады Железняк: Ермак может в понедельник выйти из СИЗО под залог

© AP Photo / Dan BashakovАндрей Ермак в суде
Андрей Ермак в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ермак может выйти из СИЗО в понедельник утром под залог.
  • Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
  • Деньги были собраны еще в пятницу, но их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины.
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может выйти из СИЗО в понедельник утром, залог для этого уже собрали.
Ранее Железняк сообщил, что деньги для выплаты залога за Ермака были собраны под давлением Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).
"Завтра утром уже должны выпустить Ермака из СИЗО... Там залог уже собран, как только ВАКС начнет работать, дадут все документы для выхода под залог", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
