На ЭКСПО в Харбине активно покупают брелоки-неваляшки за 28 тысяч рублей - РИА Новости, 17.05.2026
08:42 17.05.2026 (обновлено: 11:08 17.05.2026)
На ЭКСПО в Харбине активно покупают брелоки-неваляшки за 28 тысяч рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Выставочная экспозиция в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайские клиенты активно покупают брелоки-неваляшки с шапочками из натурального соболиного меха на X Российско-китайском ЭКСПО в Харбине.
  • Национальный центр «Россия» представил две версии брелоков: дорогую из натуральной стриженой норки с шапочкой из соболя за 28 тысяч рублей и подешевле из искусственного меха и соболя за 16,8 тысячи рублей.
  • Китайские клиенты называют брелоки «русская лабуба».
ХАРБИН (Китай), 17 мая - РИА Новости. Китайские клиенты активно покупают брелоки-неваляшки с шапочками из натурально соболиного меха на X Российско-китайском ЭКСПО в китайском Харбине, рассказала РИА Новости в воскресенье генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова.
"Мы привезли маленьких неваляшек соболиных, они очень дорогие, их с утра уже шесть штук купили", - рассказала Виртуозова.
Она отметила, что до этого Национальный центр "Россия" был на выставке в Ташкенте, и подобного ажиотажа там не было.
"Мы сделали эти брелоки-неваляшки на сумки, есть дорогая версия из натуральной стриженой норки с шапочкой из соболя, 28 тысяч рублей, есть подешевле из искусственного меха и соболя, 16,8 тысячи рублей, и все раскупают", - сказала она.
Китайские клиенты, посещающие стенд и рассматривающие брелоки, между собой называют их "русская лабуба".
Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО 2026 года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
