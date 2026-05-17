На ЭКСПО в Харбине активно покупают брелоки-неваляшки за 28 тысяч рублей

ХАРБИН (Китай), 17 мая - РИА Новости. Китайские клиенты активно покупают брелоки-неваляшки с шапочками из натурально соболиного меха на X Российско-китайском ЭКСПО в китайском Харбине, рассказала РИА Новости в воскресенье генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова.
"Мы привезли маленьких неваляшек соболиных, они очень дорогие, их с утра уже шесть штук купили", - рассказала Виртуозова.
Она отметила, что до этого Национальный центр "Россия" был на выставке в Ташкенте, и подобного ажиотажа там не было.
"Мы сделали эти брелоки-неваляшки на сумки, есть дорогая версия из натуральной стриженой норки с шапочкой из соболя, 28 тысяч рублей, есть подешевле из искусственного меха и соболя, 16,8 тысячи рублей, и все раскупают", - сказала она.
Китайские клиенты, посещающие стенд и рассматривающие брелоки, между собой называют их "русская лабуба".